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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب روسيا بمجلس الأمن: لا مبرر لاستخدام الفيتو الأمريكي لإفشال وقف إطلاق النار بغزة

مندوب روسيا
مندوب روسيا

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أنه لا مبرر لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو لإفشال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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وأشار إلى أن خان يونس ورفح جنوبي غزة تتعرضان للحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل، منوهًا إلى أن آلاف الفلسطينيين يقعون ضحايا للعنف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية بشأن الحرب في غزة لم تسفر عن نتيجة إيجابية على الأرض، مشيرًا إلى أن موقف الولايات المتحدة المتصلب بشأن الحرب في غزة أدى إلى زيادة العنف بالمنطقة.

وتابع :«عرقلة قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن تخدم أحدًا، وإسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة الخاصة بالعملية العسكرية بقطاع غزة ولن تساعد على إطلاق سراح المحتجزين».

وأوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واستكمل: «نشعر بالإحباط تجاه قرار بعض الدول الغربية غير المبرر تعليق التمويل لوكالة أونروا، ندين محاولات تشويه سمعة أونروا وتوصيف أنشطتها بأغراض سياسية».

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