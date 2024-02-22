الأجهزة الأمنية تقضي علي اخطر تاجر مخدرات في تبادل إطلاق النار بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، من تصفية تاجر مواد مخدرة، كان قد تبادل إطلاق النار أثناء محاولته ضبطه، وتبين أن بحوزته 6 كجم من مخدر الشابو، والذي كان يتخذ من دائرة المركز مسرحًا للاتجار به.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المُخدرة بمديرية أمن سوهاج، مفادها ورود كمية كبيرة من مخدر الشابو إلى أحد تجار المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المُتحرى عنه، وحال شعوره بقوات الأمن باردهم بإطلاق الأعيرة النارية، وتمكن ضباط الحملة من تصفيته، وتبين أنه بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو وبندقية و2 خزينه و35 طلقه، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة، و2 خزينه و5 طلقات، ومبلغ مالي قدره 245 ألف جنيهًا، وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.