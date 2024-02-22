رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال إنشاء مبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر

يضم ٤٠٠ سريرا

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمتابعة كافة الإنشاءات الجديدة و سير العمل بها، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس محمد لطفي من مهندسي المشروع.

وأكد "النعماني" على اهتمام الجامعة بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة للمباني الخاصة بالاسكان الطلابي، بهدف توفير بيئة مناسبة وملائمة للتحصيل العلمي، وتساعدهم على الإندماج في الحياة الجامعية.

جامعة سوهاج

ووجه الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدوره الهام في عملية التطوير التي تشهدها الجامعات المصرية من خلال المشروعات الإنشائية الجديدة التي تُنفذ بها، لتواكب مثيلاتها في العالم المتقدم.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس، على أن الجامعة تحرص على توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب، لافتاً إلى أن مبني الإسكان الطلابي يقام على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، بسعة ٤٠٠ سرير، ومكون من دور أرضي وطابقين، ويضم غرف استذكار ومطعم، وصالة العاب رياضية، وغرف إدارية ومصلى.