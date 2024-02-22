الموافقة على تكليف 39 معيدا ضمن الدفعة الجديدة بجامعة سوهاج

وافق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، على تكليف ٣٩ خريجا من أوائل الدفعات بكليات الهندسة، التمريض، التكنولوجيا والتعليم، والطب البيطري، موضحاً أن تلك القرارات أحدثت أصداء إيجابية وفرحة عارمة بين جميع منسوبي الجامعة، مقدماً خالص التهاني والتبريكات القلبية لجميع المعيدين الجدد.

وتعهد بتقديم كامل الدعم والمساندة لهم وتوفير مناخ تعليمي متميز يساعدهم على استكمال دراستهم العلمية، مطالبهم بضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتحلي بأخلاقيات المهنة وفقاً للأعراف والتقاليد الجامعية.

وأشار النعماني، إلى أنه وفقاً للقرار رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٢٤، فقد تم تعيين ٨ معيدين بالأقسام المختلفة بكلية الهندسة، ففي قسم الهندسة المدنية تم تعيين أحمد عماد فريد، وبقسم الهندسة الكهربائية محمد يسري الفولي، وطاهر محمد العجمي، ومعتز عبد الحارث أبو زيد، أما بقسم الهندسة المعمارية فقد تم تعيين هدير محمد محمود، ومحمد أشرف القاضي، وأريج عاطف علي، ومحمد أسامة محمدين.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه أيضاً وفقاً للقرار رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٢٤، فقد تم تعيين ٢٠ معيد من الأوائل بكلية التمريض وهم، مريم محمد قناوي، واسراء عبد الراضي أبو الحسن بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ، وفى قسم إدارة التمريض، بخيته عبده علي، وأميمة ممدوح محمد، ونورهان محمد أحمد، أما بقسم تمريض الأطفال فقد تم تعيين نورهان فتحي عبد السيد، وأماني مصطفي أحمد، وسومية حسن محمد.

كما تم تعيين آية علي محمد، وأسماء علام علي بقسم النسا والتوليد، وأيضاً تعيين فاطمة حسن محمد، ونور الهدى صلاح متولي بقسم تمريض المسنين، وبقسم تمريض صحة المجتمع، شروق رضوان محمد، ومحمود نبيل أحمد، ومحمود أحمد محمد.

جامعة سوهاج

وأما بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية فتم تعيين شيرين إبراهيم حسن، وضحى أحمد عبد الوهاب، وبقسم التمريض الباطني والجراحي، رحمة سالم علي، وهاجر رمضان محمود، وفاطمة يوسف عبد الصمد.

وذكر أيضاً، أنه وفقاً للقرار رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٤، فتم تعيين ٦ من الأوائل بكلية الطب البيطري، وهم إسلام السيد السيد محمد بقسم الطب الشرعي والسموم، وحازم عاصم فؤاد يوسف بقسم الجراحة، وولاء رفاعی محمد سليمان بقسم الفسيولوجيا، ورانيا أحمد خليفة عبد الحميد بقسم الرقابة الصحية على الأغذية.

وأيضاً فرحة عبد العال خلف عبد العال بقسم الأدوية، ومريم أيمن غندور بشری بقسم الطفيليات، أما بكلية التكنولوجيا والتعليم، فطبقاً للقرار رقم (١٨٧) فقد تم تعيين ٥ معيدين جدد، ففي قسم الكهرباء تم تعيين محمد فتحى ذكي حسن، وأسماء محمد صلاح ابوفندود، وندى محمد محمد سيد، أما بقسم الميكانيكا فتم تعيين إبراهيم ناجح محمود محمد، وشيماء حمدى محمد سيف.