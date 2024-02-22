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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضعف المياه بالطوابق العليا بجرجا في سوهاج

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة جرجا  يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 فى تمام الساعة الواحدة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء من نفس الشهر.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه جرجا الجديدة.

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مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكتروني www.scww.com.eg.

وأضاف انه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى جرجا

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