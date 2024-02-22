طبيب: الذكاء الاصطناعي في الطب يقوم على تغذيته بالمعلومات حول التخصصات والأمراض

دخل الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات واخترقها بشدة، وأصبح كثيرون يعتمدون عليها بشكل كبير للغاية، على الرغم من مساوئها.

وفي هذا الصدد تحدث الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن دخول الذكاء الاصطناعي مجال الطب مؤكدا أنه مجرد تكرار لما تم الإمداد به للكمبيوتر من قبل.

وأشار الدكتور أيمن سالم أن الكمبيوتر مغذي بكل البيانات التي يقوم بترتيبها بشكل منظم بحيث يكون سريع للغاية في استرجعها، فعلى سبيل المثال نجده مخزن بداخله صور كثيرة لاشعات الصدر، وبالتالي عندما تقوم بالسؤال عن شكل أشعة يقوم على الفور بإعطاء المسمى العلمي الخاص بها.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أنه على الرغم من صحة البيانات التي نحصل عليها من الذكاء الاصطناعي إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه بنسبة ١٠٠ %، فربما يخطأ أيضا.

وأكد الدكتور أيمن سالم أن الذكاء الاصطناعي فكرته قائمة على تغذيته بالمعلومات اللازمة عن كافة التخصصات الطبية وعن جميع الأمراض، وهناك من لديه القدرة على مراجعة الاشعات بشكل جيد وهناك من لديه القدرة على مراجعة التحاليل وهناك من يراجع البيانات الطبية والأعراض المرضية بشكل جيد، ولكن ان يكون هناك دمج بين الثلاث قدرات من أجل إعطاء تشخيص متكامل أمر صعب للغاية.

وأشار الدكتور أيمن سالم أن هناك دعاية ورواج باستبدال الطبيب بالذكاء الاصطناعي وأن يقابل المريض الروبوت بدلا من الطبيب وهذا الأمر غير صحيح، لافتا الي أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا اداه مساعدة للطبيب وليس لمساعدة المريض.