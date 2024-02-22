الجيش الأوكراني: صد 66 هجوما روسيا في ستة قطاعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني تمكن من صد 66 هجومًا للجيش الروسي في ستة قطاعات، معظمها على محور مارينكا.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، أنه في المجمل، جرت 81 اشتباكات قتالية في ساحة المعركة على مدار اليوم، ولا يزال الوضع العملياتي في شرق وجنوب البلاد صعبا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقصفت الطائرات المقاتلة الأوكرانية ست مناطق تتمركز فيها القوات الروسية وثلاثة من أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها.

وأوضح البيان أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت ستة أهداف للجيش الروسي، بما في ذلك منطقتين لتجميع القوات الروسية ومعداتها، ونظامين للدفاع الجوي، ومركز لوجستي ومحطة تحكم أرضية.

ونفذ الجيش الروسي 50 غارة جوية و80 هجوماً من طراز MLRS على مواقع القوات والبلدات والقرى الأوكرانية.