هدى الملاح: اتجاه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية يحل أزمة الدولار ويخفض الأسعار

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الدولة تتجه في الوقت الحالي لزيادة الموارد من العملة الصعبة عن طريق زيادة الصادرات والاستثمار، وذلك بعد الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، التي أثرت على الموارد الأخرى.

وأضافت "الملاح" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اتجاه الحكومة لجذب استثمارات أجنبية يؤدي إلى ضخ مزيد من العملة الدولارية وحل مشكلة نقص الدولار التي تؤثر إيجابيا على القيمة الشرائية للجنيه، وبالتالي تنخفض أسعار صرف الدولار، ثم انخفاض الأسعار بشكل عام.

أشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الإحساس الفعلي بالنتائج الإيجابية للاستثمار الأجنبية، يأتي من استغلال الإيرادات في الإنتاج، حتى يتم استغلال هذه الأموال بالشكل الأمثل.

أكبر صفقة استثمار مباشر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.