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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكشكي: الصفقة الاستثمارية تعطي رسالة بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة عدة رسائل مهمة، الرسالة الأولى إلى كل المصريين والعالم وهي أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وعلى العودة مرة أخرى إلى طريق الاستثمار بالشكل الذي يساهم في رفع معدلات الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري.


الصفقة الاستثمارية سترفع منسوب النقد الأجنبي
وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن هناك رسالة أخرى من هذه الصفقة وهي قدرة الدولة وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية، من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر بما يصب في المصلحة العامة.


مصلحة المواطن والاقتصاد المصري
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها جدول أعمال واستراتيجية وفلسفة حتى تمضي بها عبر مراحل منتظمة لها أهداف وفقا لتقديرات محددة، وأن ثمار هذه التحركات ستكون في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري خلال الفترات القليلة المقبلة.


وأوضح أن أولويات الاستثمار ستكون في الاستثمارات العقارية والصناعية، والاستثمار في السياحة والبحث العلمي والتعليم، مضيفا: «مصر ثرية وغنية ولديها مجالات واسعة للاستثمار.. وفي تصوري هذه المشروعات وخاصة في مجال السياحة هي لديها الأدوات والقدرة لتجعلها في مصاف السياحة العالمية».
 

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