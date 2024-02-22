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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جسور التواصل مستمرة مع مصر.. مصطفى بكري يعلق على ذكرى تأسيس السعودية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تحل اليوم ذكرى تأسيس السعودية، مشيرا إلى أنه منذ التأسيس يوجد علاقات متينة تربط المملكة بمصر، وجسور التواصل مستمرة.

 

 وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الملك عبد العزيز، أوصى أبناءه بضرورة أن يكون هناك علاقات جيدة مع مصر.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه خلال الأيام الماضية كان هناك احتفال مشترك مصري سعودي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين المصريين.

مصطفى بكري السعودية مصر المثقفين وزيرة الثقافة

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