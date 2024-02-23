أخبار الفن.. رامي جمال: مبناخذش في السعودية أكتر من أجرنا العادي.. محمد حماقي يصل كندا لبدء جولته الغنائية

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

رامي جمال: مبناخذش في السعودية أكتر من أجرنا العادي

قال الفنان رامي جمال إنه سعيد بمشاركته لإحياء حفل غنائي بالأهرامات لصالح إحدى الشركات الخاصة.

محمد حماقي يصل كندا لبدء جولته الغنائية

وصل منذ قليل المطرب محمد حماقي إلى كندا لبدء جولته الغنائية فى عدد من الدول تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

رمضان 2024.. بوسترات مسلسل يحيى وكنوز

كشفت منصة Watch it الرقمية عن بوسترات الجزء الثالث من مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز ، المقرر عرضه فى شهر رمضان على قناة DMC.

مؤلف الملكة: أسوأ فيلم في التاريخ وجالي ضيق تنفس منه

رد المؤلف أحمد رمزي على رأى الناقد طارق الشناوي في فيلم الملكة الذي قال فيه إنه فيلم تُجاري وأقل بكثير من أن يكون فيلما.

عيد الحب على طريقة مواهب الجيتار والعود والغناء بدمنهور

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، في السابعة مساء الجمعة 23 فبراير.