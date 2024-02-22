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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. بوسترات مسلسل يحيى وكنوز

صدى البلد

كشفت منصة Watch it الرقمية عن بوسترات الجزء الثالث من مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز ، المقرر عرضه فى شهر رمضان على قناة DMC.

ويعرض مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز على قناة دى إم سى، وهو الجزء الثالث من العمل، والذى استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى الأعوام السابقة، وأصبح له جمهوره ليس فقط من الأطفال وإنما من الكبار أيضا، ومن المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

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أكد المخرج محمد عيد، مخرج مسلسل “يحيى وكنوز” للأطفال، انه تم العمل على وضع المعلومة في اطار درامي، إضافة إلى التركيز على المعلومات التاريخية وامدادا الأطفال بالمعلومات.


وقال محمد عيد، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه أتمنى أن يكون هناك موسم ثالث لمسلسل “يحيى وكنوز”، من اجل ارساء الثقافة والمعلومات، لدى الأطفال.

شاركوا في العمل


وتابع مخرج مسلسل “يحيى وكنوز، أن عدد من الفنانين الكبار شاركوا في العمل على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد العوضي، وكان لديهم سعادة كبيرة بالمشاركة في العمل.

كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
كنوز
رمضان المقبل شيرين عادل قناة دي إم سي مسلسل “يحيى وكنوز مسلسل سر إلهي

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