رمضان 2024 .. كواليس مسلسل سر إلهي

نشرت روجينا صورا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «من كواليس مسلسل سر إلهي».

طرحت منصة watch it، البرومو الدعائي الثاني لـ مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمن البرومو الدعائي الثاني لـ مسلسل سر إلهي، مشاهد إثارة تشويقية تظهر تورط شخصية نصرة التي تلعبها روجينا في الأحداث وارتدائها ملابس السجن البيضاء.

وفي بداية البرومو ظهر صوت بالخلفية يقول: "نصرة طول عمرها شايلة الهم واتورطت ورطة مش عارفة هتخرج منها إزاي".

وكانت كشفت النجمة روجينا عن البوسترات المنفردة للنجوم المشاركين معها في بطولة مسلسل "سر إلهي"، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المقرر عرضه خلال سباق رمضان من العام الجاري 2024.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، جميع بوسترات نجوم العمل، وعلقت عليها، قائلة :"بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي ، رمضان 2024، تاليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، كله بإذنه".

وسيطر على البوسترات حالة من الغموض والتشويق والإثارة في ظل سيطرة اللون الأسود الفاتح، والنظرات الحادات لجميع أبطال المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.

وكانت روجينا نالت العديد من الإرشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بعد طرح التيزرالأول للمسلسل، من أبرز التعليقات:"ولا أروع ديما روجينا، ناطرينك بكل شوق ومن كل مكان،روجينا الفخامة كلها، بإذن الله نجاح كبير،هنشوف حاجة رائعة، ألف مبروك، هتكسري الدنيا كالعادة"، وغيرها العديد من التعليقات الأخرى التي تشيد بروجينا وبرومو العمل.