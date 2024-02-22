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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. إيرادات السينما أمس.. الحريفة في الصدارة.. وعلي الحجار يستعد لحفلة في ساقية الصاوي.. رمضان 2023.. شيرين عادل تنشر صورا من كواليس مسلسل محارب

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

رمضان 2023.. شيرين عادل تنشر صورا من كواليس مسلسل "محارب

نشرت المخرجة شيرين عادل مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "محارب" تجمعها مع أبطال العمل "حسن الرداد – أحمد زاهر – محمود الليثي"، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من "حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

إيرادات السينما أمس.. الحريفة في الصدارة وعادل مش عادل لم يحقق ألف جنيه

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى  الحريفة  ورحلة 404 "، كما يعرض أفلام “ درويلة، وعصابة عظيمة، والسيستم ، الاسكندراني ، وعادل مش عادل”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة أمس الاربعاء ، حيث بلغ مجموع ايرادتها 1,080,816 جنيها.

الأربعاء.. تفاصيل حفل علي الحجار بساقية الصاوي

يستعد المطرب علي الحجار، لإحياء حفل غنائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 فبراير الجارى، على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي ، فى تمامالساعة الثامنة مساء.

ومن المفترض أن يقدم علي الحجار، مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وبعض الأغاني التراثية من زمنالفن الجميل.

وأقيم مؤتمر صحفي بدار الأوبرا المصرية للكشف عن تفاصيل مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار، بحضور خالد داغررئيس دار الاوبرا.

 

 

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