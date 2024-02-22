رامي جمال: مبناخدش في السعودية أكتر من أجرنا العادي

قال الفنان رامي جمال إنه سعيد بمشاركته لإحياء حفل غنائي بالأهرامات لصالح إحدى الشركات الخاصة.



وكشف رامي جمال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه يستعد لطرح ألبوماً كاملا في موسم عيد الفطر بعد العديد من الأغاني السينجل.

وعن الانتقادات التي تلقاها الفنانين خلال الفترة الماضية حول الغناء في السعودية مقابل مبالغ مالية كبيرة قال رامي جمال:" رامي جمال: مبناخذش في السعودية اكتر من اجرنا العادي.. كل فنان أجره معروف.. ودي حاجة كويسة إن يبقى في تقارب بين الدول العربية".

يحيي الفنان رامي جمال وكورال هارموني عربي، حفل غنائي اليوم الخميس في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك لصالح إحدى شركات المحمول الخاصة التي تطلق اصدارها الجديد في الشرق الأوسط.

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه وأبرزهم غنية جيت متاخر، أغنية أوعديني وأغنية بيهم كلهم ، وأغنية قمر و منور، أغنية بعده فارق، ولحظة بعادك وغيرها من الأغاني،