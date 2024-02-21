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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي جمال وهارموني.. تفاصيل حفل الصوت والضوء بالأهرامات| غدا

رامي جمال
رامي جمال

يحيي الفنان رامي جمال، وكورال هارموني عربي، حفلا غنائيا غدًا، الخميس، في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك لصالح إحدى شركات المحمول الخاصة التي تطلق إصدارها الجديد في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه وأبرزهم أغنية “جيت متأخر”، و"أوعديني وبيهم كلهم، وقمر ومنور، وبعده فارق، ولحظة بعادك".. وغيرها من الأغاني، كما ستقدم الفنانة اللبنانية رزان مغربي الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي.

وسيحضر الحفل كل من الفنانة سارة نخلة، والإعلامية مروة صبري، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، وأيضًا الشخصيات العامة البارزة في المجتمع ورجال الأعمال.

رامي جمال الفنان رامي جمال كورال هارموني الصوت والضوء بالأهرامات

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