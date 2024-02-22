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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلف الملكة: أسوأ فيلم في التاريخ وجالي ضيق تنفس منه

الملكة
الملكة

رد المؤلف أحمد رمزي على رأى الناقد طارق الشناوي في فيلم الملكة الذي قال فيه إنه فيلم تُجاري وأقل بكثير من أن يكون فيلما.


وكتب مؤلف الفيلم أحمد رمزي، الذي كتبه بالاشتراك مع الكاتب الكبير هشام هلال: «ده أسوأ فيلم في التاريخ أنا شخصيا جاني ضيق تنفس في أول مشهدين في العرض الخاص ودي مسؤولية عدة أطراف وأنا منهم بس ممكن حضرتك تشاورلي على فيلم نزل السوق بغرض غير تجاري، أما بالنسبة لاستغلال نجاح جعفر العمدة أقسم بالله ماكنت موافق ولا راضي عن اختيار اسم الملكة ده نهائيا ده اسم قاعة أفراح أصلا، وأنت تعلم بمجرد ما بنعمل التنازل يصبح الفيلم رهن العبث من أي طرف».

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قررت دور العرض السينمائية رفع فيلم الملكة، بطولة الفنانة هالة صدقي من السينمات بعد أسبوعين فقط من عرضه  .

وحقق الفيلم بعد طرحه في السينمات لمدة اسبوعين فقط إجمالي ايرادات وصلت إلي ما يقرب من 460 الف جنية فقط لاغير .

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

العرض الخاص هالة صدقي هشام هلال جعفر العمدة هيثم نبيل

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