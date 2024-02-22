هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

كشف المطرب والمؤلف هيثم نبيل، كواليس تحضيره لفيلم عيسى، للفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، الذي بدء تصويره قبل أيام.

وقال هيثم نبيل في لقاء مع موقع صدي البلد، إن فيلم عيسى، تشويقي اجتماعي يتناول العلاقات الأسرية، مشيرا إلى أن الفيلم بعيدا عن الرعب وأن تغيير الاسم وارد.

وتابع هيثم نبيل، أن فيلم عيسى به 3 أغنيات كتبها وسيتم عرضها بالفيلم، بالإضافة إلى تأليفه للموسيقى التصويرية للفيلم.

فيلم عيسى

وكان طرح المنتج إبراهيم إسحق بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم عيسى، وذلك بعد غياب طال أكثر من 4 سنوات عن السينما بعد فيلم الكهف الذي عرض عام 2018.

ونشر إبراهيم إسحق على حسابه الرسمي عبر فيس بوك بوستر الفيلم، معلقًا: عيسى قريبًا.. والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم ولا من أبطاله.

وكان آخر الأعمال إبراهيم إسحق فيلم الكهف الذي شارك في بطولته كل من ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى اسم عبد الله تنقلب حياته بعد خيانة صديقه صادق له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صادق بصدمة من غياب عبدالله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد.