عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

المنتج إبراهيم إسحاق
المنتج إبراهيم إسحاق

كشف المنتج إبراهيم إسحاق، تفاصيل التحضير لـ فيلم عيسى، للفنانين مينا مسعود وخالد الصاوي، بعد بدء تصويره منذ قرابة الأسبوع. 

وقال المنتج إبراهيم إسحاق، في لقاء خاص مع صدى البلد، إن فيلم عيسى ينتظر أن ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تحمس للفكرة منذ أن عرضت عليه، وأنها بعيدة عن الرعب والدجل، وأن كلمة “الدجال” التي تم إلصاقها باسم الفيلم كانت من خلال السوشيال ميديا، والفيلم بعيدا عن الأديان وغيرها ولم تعترض الرقابة على المصنفات الفنية عليه. 

وأوضح إبراهيم إسحاق، أن ميزانية فيلم عيسى، ضخمة خاصة أن الفيلم بطولة الفنان العالمي مينا مسعود، وأنه سيتواجد في مصر خلال أيام لبدء تصوير مشاهده. 

وأضاف إبراهيم إسحاق، أنه يجهز أيضا لفيلمين جديدين يحملان اسم (يوسف، بنات رزق)، وحول الدراما قال إن لديه أوراق سيناريو ينتظر البدء فيها. 

فيلم عيسى

وكان طرح المنتج إبراهيم إسحق بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم عيسى، وذلك بعد غياب طال أكثر من 4 سنوات عن السينما بعد  فيلم الكهف الذي عرض عام 2018.

ونشر إبراهيم إسحق على حسابه الرسمي عبر فيس بوك بوستر الفيلم، معلقًا: عيسى قريبًا.. والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم ولا من أبطاله.

وكان آخر الأعمال إبراهيم إسحق  فيلم الكهف الذي شارك في بطولته كل من ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى اسم عبد الله تنقلب حياته  بعد خيانة صديقه صادق له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صادق بصدمة من غياب عبدالله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد.

عيسى فيلم عيسى إبراهيم إسحاق المنتج إبراهيم إسحاق مينا مسعود خالد الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

انخفاض الحديد 12 ألفا من أعلى سعر.. فرصة لراغبي البناء

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

متى موعد ليلة النصف من شعبان وحكم صيام نهارها منفردا؟ الإفتاء تحدد الضوابط

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

موضوعات متعلقة

لسه بيسألوني .. طرح أحدث أغاني وليد توفيق الليلة

في ذكراها .. قصة فقدان عقيلة راتب لبصرها خلال التصوير

في ذكراها.. قصة اعتزال نادية عزت للفن وأشهر أدوارها

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

عيد ميلادها.. سر اختفاء موناليزا بطلة همام في أمستردام

«اضرب كمان عايز أتوب».. أبرز إفيهات محمد شرف في ذكرى ميلاده

فى ذكراه.. 4 نجوم جسدت شخصية محمد نجيب

مسلسلات رمضان 2024| روجينا بملابس السجن في برومو "سر إلهي"

ترشيحاتنا

حسام باولو: أتمنى العودة للدوري الممتاز.. ولم أحصل على فرصتي في الزمالك

اخلص منه| مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

ما هو الدعاء الذي يقرأ يوم الخميس؟.. الشعراوي تحدث عن إجابته

الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربة جديدة ضد الحوثيين

النقل تنشر تصويرا جويا لتقدم أعمال الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع

البرازيل تحمّل المؤسسات الدولية مسؤولية فشل وقف الحروب‎


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لإنقاذ حياة طفلة رضيعة في فلوريدا

شفاف ولامع| شاهد إطلالة سارة سلامة في أحدث جلسة تصوير

حقيبة عارضة أزياء تثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. ما القصة ؟

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بالجلد الأسود| شاهد

فيديو

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ