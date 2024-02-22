ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

كشف المنتج إبراهيم إسحاق، تفاصيل التحضير لـ فيلم عيسى، للفنانين مينا مسعود وخالد الصاوي، بعد بدء تصويره منذ قرابة الأسبوع.

وقال المنتج إبراهيم إسحاق، في لقاء خاص مع صدى البلد، إن فيلم عيسى ينتظر أن ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تحمس للفكرة منذ أن عرضت عليه، وأنها بعيدة عن الرعب والدجل، وأن كلمة “الدجال” التي تم إلصاقها باسم الفيلم كانت من خلال السوشيال ميديا، والفيلم بعيدا عن الأديان وغيرها ولم تعترض الرقابة على المصنفات الفنية عليه.

وأوضح إبراهيم إسحاق، أن ميزانية فيلم عيسى، ضخمة خاصة أن الفيلم بطولة الفنان العالمي مينا مسعود، وأنه سيتواجد في مصر خلال أيام لبدء تصوير مشاهده.

وأضاف إبراهيم إسحاق، أنه يجهز أيضا لفيلمين جديدين يحملان اسم (يوسف، بنات رزق)، وحول الدراما قال إن لديه أوراق سيناريو ينتظر البدء فيها.

فيلم عيسى

وكان طرح المنتج إبراهيم إسحق بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم عيسى، وذلك بعد غياب طال أكثر من 4 سنوات عن السينما بعد فيلم الكهف الذي عرض عام 2018.

ونشر إبراهيم إسحق على حسابه الرسمي عبر فيس بوك بوستر الفيلم، معلقًا: عيسى قريبًا.. والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم ولا من أبطاله.

وكان آخر الأعمال إبراهيم إسحق فيلم الكهف الذي شارك في بطولته كل من ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى اسم عبد الله تنقلب حياته بعد خيانة صديقه صادق له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صادق بصدمة من غياب عبدالله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد.