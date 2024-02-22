طب سوهاج تشهد رسوب 75٪؜ من طلاب الفرقة الأولى بامتحانات الفصل الدراسي.. وخبراء: يجب وضع الأمر تحت المايكروسكوب ودراسة أسباب الواقعة

طب سوهاج تشهد رسوب ٧٥٪؜ من طلاب الفرقة الاولي بامتحانات الفصل الدراسي

نائب وزير التعليم السابق عن رسوب طلاب طب سوهاج: يجب وضع الأمر تحت المايكروسكوب

الدكتور عاصم حجازي عن واقعة رسوب طلاب طب سوهاج .. يجب التفكير العلمي بالوضع ودراسة هذه الواقعة جيدا قبل الحكم

أعلنت كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور.

وعقب انتشار الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت الجامعة بيان بشأن رسوب 75% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج.



و صرح الدكتور عاصم حجازي الخبير التعليمي أن هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الأمر ولا يجب مطلقا التسرع في إصدار حكم معين على هذه الواقعة لأنها قد ترجع إلى عدة أسباب وليس إلى سبب وحيد.

وتابع الخبير التعليمي أن البعض قد يرجع الأمر إلي حالة هؤلاء الطلاب بالثانوية العامة وإلى غياب الانضباط في امتحانات الثانوية العامة، ولكن الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى تفكير علمي وليس تفكيرا انفعاليا ومن خطوات التفكير العلمي طرح جميع الأسباب الممكنة لهذا الأمر أمام المسؤولين ومن هذه الأسباب... أولا.. مشاكل تتعلق بانتظام الدراسة في هذه الكلية...ثانيا... كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلاب ...ثالثا.. كفاية الوسائل والمعامل وتوافر المحتوى التعليمي للطلاب منذ بداية الدراسة....رابعا ... استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرق تعليم جاذبة للطلاب.

و صرح الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق والأستاذ بكلية الهندسة حول هذا الأمر أنه إذا نظرنا لهذا الأمر بنظرة عامة فيمكن أن نجد أن هذا الحدث له أبعاد كثيرة ويجب وضعه تحت المايكروسكوب خاصة بسبب انه تكرر للمرة الثانية وأن نمعن البحث في كافة تفاصيله والحالة الدراسية للسنوات السابقة لهؤلاء الطلاب .

وتابع الدكتور أحمد الجيوشي أنه يجب تركيز البحث على علاقة هذا الحدث بنظام الامتحان وآلية تطبيقه على طلاب كلية الطب وهل هذا النظام يجعل الطالب غير ملم بالمادة التي يدرسها، كما يجب البحث أيضا في طريقة تدريس هذه المواد والبحث في أسئلة الامتحان وإلمام الطلاب بهذه النوعية من الامتحانات ونظامها الجديد.

وقال الدكتور أحمد الجيوشي إنه يجب أيضا ان نبحث في علاقة هؤلاء الطلاب بنظام امتحانات الثانوية العامة ودراسة هؤلاء الطلاب بنظام الثانوية العامة الجديد وهل هذه توابع سيئة له أم ماذا يكون السبب، حيث إنه من المفترض أن يكون طلاب كلية الطب هم الطلاب المتفوقين ويجب أن يكونوا ملكين بنظام الامتحان الإلكتروني خاصة بسبب أنه تم تدريبهم عليه في الثانوية العامة.

وقد أوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب قد أدوا امتحانات الترم الأول عن طريق النظام الإلكتروني، في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، تماشيًا مع التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تطبق نظام الامتحانات الإلكترونية لضمان المصداقية والنزاهة، بدون تدخل العنصر البشري، موضح أن 825 طالبا قد أدوا الامتحانات بكلية الطب إلكترونيًا، ولم تشهد الجامعة أي معوقات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم عقد امتحانات الترم الأول لطلاب الدفعة الأولى بكلية الطب، في القاعات الامتحانية المجهزة بأحدث التقنيات، والتي تتضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وشدد رئيس الجامعة، أنه تم فتح باب التظلمات على نتائج الترم الأول 2024 في الجامعة، وعرضت إجابات الطلاب على لجنة التظلمات، وأكدت اللجنة أن النتائج المعلنة صحيحة، مشير إلى أنه من حق كل طالب التقدم لأداء امتحانات الترم الأول للدور الثاني.