رسوب 75٪؜ من طلاب طب سوهاج.. خبير يوضح نقاط يجب دراستها لمعرفة الحقيقة

أعلنت كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور.

وعقب انتشار الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت الجامعة بيان بشأن رسوب 75% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج.



قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التعليمي إن هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الأمر و تشمل هذه الامور