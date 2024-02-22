رسوب 75٪؜ من طلاب طب سوهاج.. خبير يوضح نقاط يجب دراستها لمعرفة الحقيقة

أعلنت كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور.
وعقب انتشار الأنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت الجامعة بيان بشأن رسوب 75% من طلاب الدفعة الأولى بكلية الطب جامعة سوهاج.
قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التعليمي إن هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الأمر و تشمل هذه الامور
- أولا مشاكل تتعلق بانتظام الدراسة في هذه الكلية
- ثانيا كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلاب
- ثالثا كفاية الوسائل والمعامل وتوافر المحتوى التعليمي للطلاب منذ بداية الدراسة
- رابعا استخدام أعضاء هيئة التدريس لطرق تعليم جاذبة للطلاب
- خامسا تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الموضوعية في القطاع الطبي قبل الامتحانات
- سادسا تمكن أعضاء هيئة التدريس من صياغة الأسئلة الموضوعية بطريقة جيدة وواضحة
- سابعا عدم مناسبة هذا النمط من الأسئلة للطريقة التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في الشرح أو للمحتوى الذي يدرسه الطلاب
- ثامنا صياغة الأسئلة بطريقة شديدة الصعوبة دون مراعاة المستويات المختلفة من السهولة والصعوبة وفقا للمعايير
- تاسعا وأخيرا قد يكون السبب أن نسبة كبيرة من الملتحقين بهذه الكلية حصلوا على المجموع عن طريق الغش ولم يمتلكوا المهارات والمعلومات التي تيسر لهم التعلم في هذه الكلية ولكن هذا سبب من ضمن مجموعة كبيرة من الأسباب وليس هو السبب الوحيد لذلك يجب دراسة الأمر جيدا من قبل الكلية ولا يجوز القطع بصحة أي سبب من هذه الأسباب دون دراسة مستفيضة للامر