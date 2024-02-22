موازنة النواب تتوقع انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازية لهذا السبب

تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي سيتم الإعلان عنها غدا خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة.

وأوضح فخري الفقى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “اون” أن الصفقة تضم ثلاثة عناصر الحكومة المصرية القطاع الخاص الكيانات الأجنبية التي سيتم الإعلان عنها غدا خلال المؤتمر الصحفي.

الاقتصاد

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: من المتوقع أن تعود الصفقة بالإيجاب على الاقتصاد المصري من خلال عدة زوايا منها توفير آلاف فرص العمل إضافة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة تخفيف الضغط على الدولار أو العملة الصعبة يعني انخفاض سعره في السوق الموازية واقترابه من سعر الصرف الرسمي.