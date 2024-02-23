أول يوم له بالقبر.. محطات بحياة الدكتور هاني الناظر لا يعرفها الكثير

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن محطات في حياة الدكتور هاني الناظر

وكتب شعبان " الناظر ومحطات في حياته

المحطة الأولي

الثانوية العامة عندما كانت رغبته وأمنية أسرته الالتحاق بكلية الطب

لكن إرادة الله كانت ألّا يتمكن من اللحاق بها بفارق نصف درجة

المحطة الثانية

التحاقه بكلية الزراعة جامعة القاهرة شعبة عامة

ثم يتخرج من كلية الزراعة ويلتحق بالخدمة العسكرية ويحارب في معركة العبور العظيم

المحطة الثالثة

عندما سار في خطين متوازيين

دراسات عليا في الزراعة

ودراسة بكالوريوس الطب

ليتخرج من الطب أكبر من رفاقه في الطب بسبع سنوات

المحطة الرابعة

الحصول علي الدكتوراة في النباتات الطبية من كلية الزراعة

والزمالة البريطانية في الطب

بعد ماجستير الجلدية

ليصبح أصغر رئيس للمركز القومي للبحوث

ولينال بعدها عديدا من الجوائز والتكريمات

المحطة الخامسة

اللمعان علي السوشيال ميديا

والتوسع في العيادة الافتراضية علي صفحته

مداوايا الآلاف في الأمراض الجلدية مجانا

ونشر البوستات التي تحض علي الفضيلة والأصول وحب الخير والمبادئ

وصلة الأرحام وحب الوطن

المحطة النهائية

في نهاية ٢٣ إصابته بالسرطان حين زرته في المستشفي بمدينة ٦ أكتوبر

قبل بداية العلاج الكيماوي حيث لم يتمكن من فتح عينيه ليراني فقد كان الورم شرسا منتشرا

فصافحته وودعته وغادرت دون أن أجلس ولو دقيقة كان الوضع حرجا والمشهد حزينا جدا

وقد قرأت في المشهد جليا نصوص الرحيل

ثم كان الرحيل الفعلي بعد صراع قصير لكنه شرس في ٢٠٢٤/٢/٢٢

ليتشح الفيس بالسواد وتبكيه جموع الشعب رحم الله الناظر