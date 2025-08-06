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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة "دار الهندسة" استشاري المشروع.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، إنما يستهدف متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، وذلك بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات لمواطني القري المستهدفة خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمبادرة.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، نسب ومعدلات الانجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تتم على مستوى 1477 قرية مستهدفة في هذه المرحلة، موضحة أن نسب الإنجاز حالياً بلغت مرحلة متقدمة.

وقدم المهندس أحمد عبد العظيم، عرضاً تفصيليا، خلال الاجتماع، لموقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبرامج الزمنية للمشروعات في مختلف القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى نسب التنفيذ في كل قطاع، والبرنامج الزمني المقرر للانتهاء من باقي أعمال المشروعات خلال الفترة القادمة.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء

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