مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تعكس ثقتهم في الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نثمن تحويلات المصريين بالخارج والتي تعكس ثقتهم في استقرار الأوضاع في الدولة المصرية.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تشجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم والاستثمار داخل الدولة، واليوم ندرس بعض الأدوات الجديدة التي تشجعهم على زيادة التحويلات خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن هناك زيادة في استهلاك المياه في مصر خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه على الفلاحين تطهير المساقي.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد أن مصر تواصل عمليات إسقاط المساعدات لأهالي قطاع غزة.