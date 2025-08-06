كوثر محمود: التمريض قدّم نموذجًا وطنيًا مشرفًا فى انتخابات الشيوخ

أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما قدمه أعضاء هيئة التمريض من جهود مشرفة خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي جرت فعالياتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس الجاري.

وأكدت الدكتورة كوثر، أن فرق التمريض المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية أدت دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الطبية الفورية والدعم الصحي في محيط اللجان الانتخابية، موضحة أنه تم توزيع نقاط طبية ثابتة وفرق طوارئ متحركة لتغطية كافة مواقع التصويت، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين الاستحقاق الدستوري من الناحية الصحية.

وأوضحت أن الخدمات التي جرى تقديمها شملت إجراء فحوصات طبية لحظية وقياس المؤشرات الحيوية ومتابعة الحالات المرضية المزمنة، إلى جانب تقديم الإسعافات الأولية والتدخل السريع في الطوارئ، ما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية وضمان سلامة المواطنين المشاركين.

وأثنت نقيب التمريض على وعي فرق التمريض وحرصهم على مشاركتهم في التصويت والإدلاء بأصواتهم، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا يعكس مدى التزامهم بدعم استقرار الدولة المصرية ومساندة مؤسساتها الدستورية.

وأكدت أن مشاركة التمريض في التصويت لم تكن مجرد أداء لحق انتخابي، بل تجسيد حقيقي للانتماء الوطني، ورسالة واضحة بأن أعضاء الفريق الصحي لا يكتفون بأداء واجبهم المهني فقط، بل يسهمون أيضًا في بناء مستقبل الوطن عبر صناديق الاقتراع.

كما أشادت الدكتورة كوثر محمود بالمشهد العام داخل اللجان، حيث أن نسب الإقبال كانت مبشرة وتعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة، وخاصة من جانب الشباب والمرأة وكبار السن، مؤكدة أن الرسالة التي خرجت من الانتخابات للعالم تؤكد أن الشعب المصري يتمتع بإرادة قوية، وتبين مدى حرصهم على دعم مسار الدولة وبناء مؤسساتها.