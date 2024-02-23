تفاصيل أزمة كولر وعبد القادر في الأهلي .. السويسري غضبان

قال محمد أبو علي، الناقد الرياضي، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يشعر بالغضب تجاه تصرفات اللاعب أحمد عبدالقادر.

وأوضح محمد أبو علي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن كولر يشعر بالغضب من أحمد عبدالقادر، لعدم إنصاته للتعليمات وإهماله في التدريبات.

وتابع أبوعلي، إن كولر عقد جلسة مع اللاعب أحمد عبدالقادر، في الفترة الماضية، ومنحه كامل الحرية في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله سواء بالرحيل بشكل نهائي أو الإعارة، أو الاستمرار في الأهلي، مضيفا إن كولر طالب اللاعب بالعمل كثيرا والالتزام في التدريبات في حال قرر البقاء بالقلعة الحمراء، حتى يعود للتشكيلة الأساسية من جديد.