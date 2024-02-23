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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جرأة وإثارة | فستان زوجة لاعب منتخب مصر يكشف عن أنوثتها

ميناس
ميناس

تحرص ميناس زوجة النجم محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالإثارة والأنوثة في آن واحد لتكون دائمة التواجد وسط جمهورها ومتابعيها وتتصدر اهتمامهم.

تألقت "ميناس" بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانا مجسما طويل مكشوف الظهر اسود اللون، ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق .


ومن الناحية الجمالية، تركت "ميناس" خصلات شعرها الاشقر منسدلة علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على الألوان الترابية الهادئة ما تناسب مع لون بشرتها و رسمة وجهها.

IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٤٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٤٠

تتميز ميناس زوجة محمد زيدان، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين جريئة وملابس تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

 

IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥٢٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥٢٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٥٣
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٤٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٤٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٢٨
IMG_٢٠٢٤٠٢٢١_١٧٥١٢٨

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