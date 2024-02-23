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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض الأونروا يعلن وصول الوكالة إلى "نقطة الانهيار"

أرشيفية
أرشيفية

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، في بيان، الخميس، إنه "يؤسفني أن أعلن أن الوكالة قد وصلت إلى نقطة الانهيار".

وأشار لازاريني في بيان إلى دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيك الأونروا وتجميد التمويل عنها من قبل الجهات المانحة، في وقت يشهد فيه قطاع غزة "احتياجات إنسانية غير مسبوقة".

وعلّقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة. وقالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.

وقالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، الخميس، إن الوكالة "ليس لديها خطة بديلة" لما بعد مارس المقبل حال تمسك الدول المانحة بتعليق التمويل، بعدما أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية.

وأردفت قائلة: "نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات بدون انقطاع". وأوضحت "ليس لدينا خطة بديلة".

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