عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى ومصابون في هجوم جوي لجيش الاحتلال على الضفة الغربية

غارة جوية لجيش الاحتلال
غارة جوية لجيش الاحتلال

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استهدف مسلحا في غارة جوية في الضفة الغربية المحتلة كان في طريقه لتنفيذ هجوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طفلا يبلغ من العمر 17 عاما قتل أيضا في الهجوم في وقت متأخر من يوم الخميس في مدينة جنين، وأصيب أكثر من اثني عشر آخرين.

وقال جيش الاحتلال إن الضربة استهدفت ياسر حانون، الذي نفذ العديد من هجمات إطلاق النار خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان العنف في الضفة الغربية، في ازدياد قبل حرب غزة وزاد أكثر منذ ذلك الحين، مع غارات الاعتقال الإسرائيلية المتكررة والاشتباكات القاتلة في كثير من الأحيان.

وبدأت إسرائيل هجومها العسكري في غزة بعد أن شنت حماس هجومها الواسع والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأخذوا 253 رهينة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، وفقا للأرقام الإسرائيلية.

كما أدى الهجوم ضد حماس لوفاة أكثر من 29000 فلسطيني، وفقا للسلطات المحلية، مما أدى إلى تدمير مساحة كبيرة من الجيب وتشريد معظم سكانها
البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتدعي إسرائيل ان هدفها هو القضاء على حماس.

الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربية القضاء على حماس جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من حماس على مصرع 21 جنديا إسرائيليا في خان يونس

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن اغتيال قيادي من حركة حماس في سوريا

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

وزارة البيئة تدعم الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ومؤتمر المناخ

منشآت الرعاية الصحية مستدامة خضراء | إنجازات وزارة البيئة في 9 سنوات

بكري يكشف كيف استطاعت المقاومة اختراق الجدار العازل بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية؟

الاحتلال يعتقل أكثر من 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي

ترشيحاتنا

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

ليلة النصف من شعبان .. حكم من أكل ناسيا فيها وهل يجب تبييت النية

تسلل مسيرة من لبنان.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

أحدث أسعار سيارات أوبل في السوق المصري .. بعد زيادة فبراير

لو معاك موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد

من غير بيض ..طريقة عمل القرنبيط المقرمش بدون زيت

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ