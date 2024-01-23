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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حماس على مصرع 21 جنديا إسرائيليا في خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، على مقتل 21 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارض مع عناصر المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن عملية قتل جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد سيطرة مقاتلي المقاومة على الأرض في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وسط قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن المعركة وقعت نتيجة تفخيخ مبنيين في مخيم المغازي، تبعه إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ما أدى لانفجار العبوات، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.

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