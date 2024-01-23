أول تعليق من حماس على مصرع 21 جنديا إسرائيليا في خان يونس

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، على مقتل 21 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارض مع عناصر المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن عملية قتل جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد سيطرة مقاتلي المقاومة على الأرض في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وسط قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن المعركة وقعت نتيجة تفخيخ مبنيين في مخيم المغازي، تبعه إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ما أدى لانفجار العبوات، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.