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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطيران الاستطلاع وقنابل مضيئة.. جيش الاحتلال يواصل اختراقه للحدود بجنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن طيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق طيلة الليل الماضية  وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

كما استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي تلة حمامص بقصف مدفعي.

وفي وقت سابق؛ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن وفدا أمنيا إسرائيليا برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

أضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن “زيارة الوفد الأمني لواشنطن تهدف لتعزيز شراء أسلحة القتال في غزة والحرب المحتملة في لبنان”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال إن الحرب في لبنان ستكون وشيكة إن لم يتم الضغط لإبعاد حزب الله عن الحدود.

 

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، حذر كاتس، في مؤتمر مغلق لوزراء الاتحاد الأوروبي من حرب وشيكة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "حزب الله يتلقى تعليمات من إيران.. إذا لم تمارسوا الضغط لإخراج حزب الله من الحدود وفقا للقرار 1701، فستكون هناك حرب، وسيكون لبنان كله متواطئا في هذا الدمار".

من جانبهم، أعرب الوزراء الأوروبيون مرة أخرى عن دعمهم لحل الدولتين وحثوا الحكومة الإسرائيلية على تعزيزه.

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