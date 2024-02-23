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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدواجن بـ 60 جنيها في هذه الحالة.. الشعبة تعلن مفاجأة

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة انخفضت، 3 جنيهات، وأنه يتمنى استمرار الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

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انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

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رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه الانخفاضات حدثت بعد انخفاض طن العلف أكثر من 1000 جنيه، وأنه يتوقع انخفاضات جديدة في الأعلاف.

الدواجن بـ 60 جنيها في هذه الحالة


ولفت إلى أن سعر الأعلاف هي المعيار الرئيسي مع سعر الدولار، لتحديد سعر كيلو الدواجن، وأن المواطنين تريد الانخفاضات، وأن سعر الدواجن اليوم بـ 98 جنيها، ومن شهرين كانت بـ 60 و70 جنيها، ولكن الارتفاعات الحالية ضخمة.


وأشار إلى أن المربي هو الآخر مظلوم، وليس له دخل في السعر، ففي حالة شراء العلف بـ 22 ألف للطن سينخفض السعر ويصل كيلو الدواجن بـ 60 و65 جنيها والجميع يتمنى الانخفاضات.


وتابع أن سعر طبق البيض وصل لـ 140 لـ 155 جنيها، مطالبا بتحديد سعر واحد للصرف، حتى يستقر السوق.
 

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