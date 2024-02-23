أنت خارج حساباتي.. ما سبب استبعاد كولر لـ"كهربا" من مباراة الأهلى اليوم؟

يتساءل الكثير من عشاق وجماهير النادي الأهلى عن سبب استبعاد مهاجم الفريق محمود كهربا من مواجهة فريق ميدياما وحقيقة وجود خلاف بين اللاعب والمدير الفني للمارد الأحمر مارسيل كولر.. فما القصة؟

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، قرر استبعاد كهربا من قائمة الفريق التي سافرت إلى غانا استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وميدياما

من المقرر أن يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي وميدياما الغاني ضمن المجموعة الرابعة في دور المجموعات للبطولة والتي تضم أيضاً فريقي: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتم بث مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الرسمي للبطولة، حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي وميدياما عبر قناة "بي إن سبورتس 6 أتش دي".

ما سبب استبعاد كهربا؟

تم تسليط الضوء من قبل الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على الأسباب التي أدت إلى عدم سفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا"، مع بعثة الفريق إلى غانا بسبب حفل زفاف شقيقته.

وأعلن عبدالجواد، كواليس الاستبعاد في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس"، قائلاً: "أبلغ كهربا إدارة الأهلي قبل أسبوعين برغبته في عدم السفر إلى غانا بسبب رغبته في حضور فرح شقيقته".

وتابع: "رفض الأهلي طلب كهربا بالمشاركة وحاول تعديل موعد الزفاف، لكنه أصر على موقفه. وبالتالي تم تحويل الأمر إلى الجهاز الفني لاتخاذ قرار بشأنه".

وأضاف عبدالجواد: "ثم تم عرض الأمر على المدرب كولر، وأيضًا رفض طلب كهربا بسبب عدم جاهزية وسام أبوعلى الذي كان يعاني من إصابة".

وأكمل: "بدأ كهربا التدريبات بشكل غير جاد وغاب التركيز عنه بسبب رفض كولر طلبه بعدم السفر. بعد ذلك، استدعى كولر كهربا وأخبره قائلاً: 'أنت خارج حساباتي لمباراة ميدياما. المستوى الذي تقدمه في التدريبات لن يسمح لك بالمشاركة حتى لو تخليت عن فرح أختك'. وبالتالي تم استبعاد كهربا رسميًا من القائمة الفنية للمباراة".