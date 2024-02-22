فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صور شقيقة كهربا خلال حفل زفافها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأطلت شفيقة كهربا، مرتديه فستان زفاف باللون الفضي ذا تصميم لافت وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شقيقة كهربا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت شقيقة كهربا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وإليكم صور شقيقة كهربا