إدارة الزمالك تصدم كهربا بعد زيارة الخطيب للقلعة البيضاء

كشف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، عن مفاجأة بشأن غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستحقة لنادي الزمالك.

وكتب "مينا" عبر حسابه علي فيسبوك "مينا ماهر: زيارة الأهلي الي نادي الزمالك تاريخية، الموضوع بعد هذه الزيارة اتحول لسكه غريبة و هي تقسيط غرامة كهربا.

وأضاف "تواصلنا مع عضو مجلس الادارة المختص بهذا الملف و هو الاستاذ عمرو الادهم قالنا مفيش تقسيط للغرامة، الغرامة على اللاعب و ليس الأهلي، علاقتنا مع النادي الأهلي تحسنت و لكن لا علاقة لها بغرامة كهربا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبوسليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.