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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

كولر وكهربا
كولر وكهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني عقد جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على تخطي عقبة ميدياما الغاني.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية: " كولر طالب اللاعبين بضرورة تحقيق نتيجة جيدة وإثبات ما تعرضوا له فى الطائرة علي أنها حادثة عابرة لن تهز الفريق البطل وأن الأفضل لهم الرد علي أي مضايقات في أرض الملعب".

وأكمل: "كولر كان غاضبا من اصرار كهربا على عدم السفر مع الفريق والبقاء بالقاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته ورفضه السفر مع بعثة الاهلي إلي غانا، لكنه استجاب في النهاية لرغبة اللاعب واستبعده من رحلة غانا".

وأتم: "كولر بالفعل لم يكن راضيًا عن خطوة بقاء كهربا في القاهرة وكان يريد اصطحابه إلى غانا مع بعثة الفريق".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

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