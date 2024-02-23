انتخابات المهندسين.. طارق النبراوي يدلي بصوته بلجان القاهرة..وظهور مميز بعد تعرضه لحادث

أدلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بصوته في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والتي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بلجان فرعية القاهرة، والمنعقدة باستاد القاهرة.

وظهر النبراوي الذي تعرض قبل عدة أشهر لحادث مؤسف أثناء العودة من محافظة أسيوط بعد تقديم واجب العزاء في نقيب فرعية مهندسي أسيوط و"هو يستند على أحد الأجهزة الطبية المساعدة على الحركة".

انتخابات المهندسين 2024

وكان نقيب المهندسين أجرى عددا من الجراحات الطبية عقب الحادث إحداها في الفخذ، ولا يزال يتعافى منها، ولكن هذا لم يعقه عن القيام بمهام عمله وتأدية دوره كنقيب للمهندسين والمشاركة في عملية التصويت.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

فيما بلغت أعداد المرشحين على شعبة الهندسة المعمارية "30 مهندسا فوق السن، 20 مهندسا تحت السن"، وعلى شعبة الهندسة المدنية " 21 مهندسا تحت السن، 54 مهندسا فوق السن"، الهندسة الميكانيكية " 22 مهندسا تحت السن، 47 مرشحا فوق السن"، الهندسة الكهربائية " 19 مهندسا تحت السن، 67 مهندسا فوق السن"، شعبة الهندسة الكيميائية والنووية "6 مهندسين تحت السن، 11 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة تعدين وبترول " 10 مهندسين تحت السن، 14 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة غزل ونسيج "4 مرشحين تحت السن، 17 مرشحا فوق السن".

فيما حددت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 31 مقرا انتخابيا بكافة المحافظات من أبرزها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا.

كما تم تحديد مجموعة من الضوابط الواجب مراعاتها في الانتخابات، والتي جاء أبرزها كما يلي: