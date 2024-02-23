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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق ماراثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. وزير النقل أبرز المشاركين

لجان انتخابات المهندسين
لجان انتخابات المهندسين

انطلق في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، مارثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية، والذي من المفترض أن يصوت فيه ما يزيد عن نصف مليون مهندس من المقيدين بجداول النقابة لاختيار نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية السبعة العامة ونصف مجالس الشعب بالنقابات الفرعية.

انتخابات نقابة المهندسين 

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية ما يزيد عن 900 مهندس بحسب القوائم النهائية للمرشحين والمعلنة من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين، فيما تستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء، "تحت إشراف قضائي كامل".

ويشارك في عملية التصويت بانتخابات المهندسين بشكل دائم عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، يأتي في مقدمتهم؛ وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، ووزير البترول طارق الملا، ورئيسي الوزراء السابقين الدكتور عصام شرف والمهندس إبراهيم محلب، إضافة لعدد كبير من رجالات الدولة والصناعة والأعمال ممن يحملون عضوية نقابة المهندسين المصرية.  

كما يحق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، فهو أحد أبناء مهنة الهندسة وحاصل على بكالوريوس عمارة من هندسة القاهرة عام 1988.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

فيما بلغت أعداد المرشحين على شعبة الهندسة المعمارية "30 مهندسا فوق السن، 20 مهندسا تحت السن"، وعلى شعبة الهندسة المدنية " 21 مهندسا تحت السن، 54 مهندسا فوق السن"، الهندسة الميكانيكية " 22 مهندسا تحت السن، 47 مرشحا فوق السن"، الهندسة الكهربائية " 19 مهندسا تحت السن، 67 مهندسا فوق السن"، شعبة الهندسة الكيميائية والنووية "6 مهندسين تحت السن، 11 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة تعدين وبترول " 10 مهندسين تحت السن، 14 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة غزل ونسيج "4 مرشحين تحت السن، 17 مرشحا فوق السن".

فيما حددت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين 31 مقرا انتخابيا بكافة المحافظات من أبرزها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا.

كما تم تحديد مجموعة من الضوابط الواجب مراعتها في الانتخابات، والتي جاء أبرزها كما يلي: 

  • إجراء الانتخاب طبقًا لأحكام المادة (13) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 م وتعديلاته والنظام الداخلي.
  • الحضور شخصي ولا يجوز التوكيل كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنية عضوية النقابة.
  • التوجه إلى موظف التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات.
  • من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم.
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