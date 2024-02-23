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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سيلمان يؤازر الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

صدى البلد

حرص الكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، على مؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مرانهم الأول بمدينة عنابة اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورافق الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، لاعبي القلعة البيضاء في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد 19 مايو 1956بمدينة عنابة الجزائرية.

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