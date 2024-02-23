أخبار الفن.. نجاة ابنة المخرج محمد سامي وشقيقته من حادث سير.. وإلهام شاهين تكشف عن أسم الفيلم الذى ندمت على تقديمه

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:



أثناء العودة من المطار.. نجاة ابنة المخرج محمد سامي وشقيقته من حادث سير



كشف والد المخرج محمد سامي عن تعرض ابنته الفنانة ريم سامي وحفيدته لحادث سير فجر اليوم أثناء عودتهما من المطار مما أدي إلى تحطم السيارة.

ونشر والد محمد سامي صورة لتحطم السيارة وعلق عليها قائلا: اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة على ما أكرمتني به، بنجاة ابنتي وحفيدتي، من حادث عند عودتها من المطار.



ياريتني ما عملته.. إلهام شاهين تندم على تقديم هذا الفيلم

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن مسيرتها الفنية مليئة بالأفلام المهمة خاصة فى بداية مشوارها فقط قدمت أربعة أفلام من أهم أفلام السينما المصرية حتى الآن وهي أمهات فى المنفى والعار ولا تسألنى من أنا والبريء.

وأضافت إلهام شاهين خلال حلولها ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى أنه على الرغم من تقديمها لهذه الأفلام الهامة فى بداية مشوارها الفني إلا أن هناك فيلم ندمت على تقديمه بسبب رسالته التى تعتبره هي أكثر رسالة مؤذية فى تاريخ السينما.



استقبال ملوكي.. لحظة وصول شيرين عبد الوهاب إلى بيروت استعداد لحفل غدا

وصلت فجر اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى بيروت استعداد لحفلها المنتظر إقامته مساء غدا السبت، ليكون هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب فى لبنان بعد فترة طويلة من الغياب عن الجمهور اللبناني.

وكان فى استقبال شيرين عبد الوهاب فجر اليوم عددا من منظمى الحفل اللبنانين وقاموا باهدائها باقة من الورود فيما فاجأوها بتزيين الغرقة المقررة أن تقيم فيها تقديرا لفنها.



رامي صبري يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة مع يارا

أعلن المطرب رامي صبري عن موعد طرح الديو الجديد الذى قام بتسجيله مؤخرا مع المطربة اللبنانية يارا.

وأكد رامي أنه تم تحديد موسم الصيف القادم موعدا مبدئيا لطرح الديو ولم يطرح قبل موسم رمضان حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: صيف 2024 ديو مع يارا الصوت اللي بحبه.