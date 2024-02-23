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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمر كمال يصل الأردن لإحياء حفل غنائي مساء اليوم

عمر كمال
عمر كمال

وصل المطرب عمر كمال إلي الأردن استعداد لإحياء حفلته الغنائية مساء اليوم.

ونشر عمر كمال فيديو له فور وصوله إلي الأردن، مؤكدا علي تحمسه لحفل اليوم والجمهور الأردني. 

و يقدم عمر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلي أغنيته الجديدة الساحر والتي طرحها مؤخرا

 

أغنية الساحر

وطرح المطرب عمر كمال، اليوم، أغنيته الجديدة "الساحر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

من المقرر طرح الأغنية على عدد من المنصات الموسيقية المختلفة والقنوات الفضائية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

وتقول بعض كلمات أغنية "الساحر":
ينفع يا ساحر تجبلي صاحب
راجل ومش غدار
كل اللي مني باعوني
شوفلي يا عم أي حوار
ملقتش في اللي معايا أصل 
وكلو سابني وطار
أرجوك ساعدني وشوفلي حل 
أنا شفت ذل مرار
ذئاب مش  صحاب دول 
دول بشر شياطين
وعايش مش مخون 
وسط ناس تعابين.

 

نصائح والدة عمر كمال


وكشف المغني عمر كمال عن نصائح والدته له اليومية، ورغبتها في تركه مجال الغناء والبعد عن الوسط الفني، وهي ليست المرة الأولى التي تطلب منه ذلك.

وقالت والدة عمر كمال في الفيديو الذي نشره عبر تيك توك: "المجال ده مش كويس.. اعمل مشروع وسيبك من الفن.. دي مش حياة بتصحى بالليل وتنام بالنهار".

 

مصطفى حدوتة وعمر كمال


وقال الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، إن تصدر أغنياته قوائم الأعمال الناجحة خلال السنوات الثلاث الماضية تحمله مسئولية منافسة نفسه وتحقيق مزيد من النجاحات.

وتحدث مصطفى حدوتة في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إن ردود الفعل على أعماله تمنحه حق النجاح، مشيرا إلى أن العديد من المشاهير حاليا نجحوا على يديه.

وأشار مصطفى حدوتة إلى أن هناك مغنيين مثل عمر كمال لم يكن يعرفه أحد قبل مهرجان "بنت الجيران"، لكن بعدها "كلوا السوق".

المطرب عمر كمال عمر كمال الأردن الساحر

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