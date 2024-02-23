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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استقبال ملوكي.. لحظة وصول شيرين عبد الوهاب إلى بيروت استعداد لحفل غدا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وصلت فجر اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى بيروت استعداد لحفلها المنتظر إقامته مساء غدا السبت، ليكون هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب فى لبنان بعد فترة طويلة من الغياب عن الجمهور اللبناني.

 

وكان فى استقبال شيرين عبد الوهاب فجر اليوم عددا من منظمى الحفل اللبنانين وقاموا باهدائها باقة من الورود فيما فاجأوها بتزيين الغرقة المقررة أن تقيم فيها تقديرا لفنها.
 

تفاصيل الحفل

وتجرى منذ أيام الاستعدادات النهائية لأضخم حفلات بيروت من حيث الحضور والتجهيزات غير المسبوقة بمواصفات لايف عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لاستقبال النجمة التي يتشوق لها الجمهور خاصة مع تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.

 

الحفل يقام على مسرح فورم دي بيروت ويشارك في إحياء فقراته ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان ويقوم بالتنظيم فادى أبو عاصى FA Production وتامر عبد المنعم.

وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى أطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها، وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.

 

شيرين عبد الوهاب بيروت الجمهور اللبناني الفنانة شيرين عبد الوهاب

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