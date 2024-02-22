موعد نهائي.. شيرين عبد الوهاب تحيى حفل ليلة العمر مايو المقبل

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تحديدها يوم 3 من شهر مايو القادم موعدا نهائيا لإقامة الحفل ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر.



وبدأت الشركة فى الترويج للحفل من خلال نشر البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع طرح تذاكر الحفل.



وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الماضي وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبدالوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري إلى تأجيله لأجل غير مسمي بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية .

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع تويتر ، فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.