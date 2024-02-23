أثناء العودة من المطار.. نجاة ابنة المخرج محمد سامي وشقيقته من حادث سير

كشف والد المخرج محمد سامي عن تعرض ابنته الفنانة ريم سامي وحفيدته لحادث سير فجر اليوم أثناء عودتهما من المطار مما أدي إلى تحطم السيارة.



ونشر والد محمد سامي صورة لتحطم السيارة وعلق عليها قائلا: اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة على ما أكرمتني به، بنجاة ابنتي وحفيدتي، من حادث عند عودتها من المطار.





ريم سامي تحتفل بخطوبتها

واحتفلت مؤخرا ريم سامي بخطوبتها على رجل من خارج الوسط الفني فى حفل عائلي ضم أسرة العروسين.

وحرصت ريم سامى على نشر مجموعة من الفيديوهات من حفل خطوبتها.

ونشرت الفنانة ريم سامي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة أنيقة ولافتة.

ريم سامى

وظهرت ريم سامي، مرتدية بنطالا جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه تي شيرت بسيطا باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت ريم سامي أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

يذكر أن ريم سامى شاركت في العديد من الأعمال الدرامية ومنها "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ومسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، وحققت ريم نجاحاً كبيراً بتلك الاعمال.