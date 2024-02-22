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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم شرفي للراحلة ناهد فريد شوقي في ملتقى قوتها

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

قرر ملتقى قوتها إهداء تكريم شرفي للمنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي على هامش الملتقى الذي يقام يوم 23 و24 فبراير الجاري.


ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة ناهد السباعي عن أعمالها الدرامية والسينمائية، بجانب تكريم عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.


وسيحضر الملتقى مجموعة كبيرة من النجوم والذي يقام على يومين وفي مقدمتهم مي عمر، وغادة عادل، وجومانا مراد، وداليا البحيري، ونسرين طافش، وفريدا تمراز، وندى موسى، ومها الصغير، وداليا مصطفى، وأحمد خالد صالح، ورنا رئيس، ومايان السيد، وشريف نور الدين، وفرح الزاهد، ملك أحمد زاهر، وياسمين غيث، ووئام مجدي، وإلهام وجدي، وجلا هشام، ولقاء سويدان، وسالي فؤاد، وهبة الأباصيري، ودعاء صلاح، وإنجي علي، وجوري بكر، وإنجي علاء  وإسلام إبراهيم، ومروان يونس، وتامر فرج، وليد فواز  وعدد كبير من نجوم الفن

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والمجتمع كما تكرم الفنانة الكبيرة أسعاد يونس الأكثر الهاما في كافة المجالات بجانب منح تكريم خاص لفريق عمل برنامجها كونه البرنامج  الأكثر تاثيرا في الوطن العربي.  

 

ويهدف الملتقى الذي يقام للمرة الثالثة إلى تكريم النجوم والإعلاميين، والمؤثرين في مجالات عدة بجانب حضور عدد كبير من المؤثرين في شتى المجالات وذلك لترسيخ إمكانية تحقيق النجاح وتحدي الصعاب، حيث سيتواجد في الملتقى لمياء كامل واحدة من ضمن اهم 50 شخصية مؤثرة في مجال الإعلام في عام 2023.

احمد خالد صالح إسلام إبراهيم الراحلة ناهد فريد شوقى الوطن العربي هبة الأباصيري

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