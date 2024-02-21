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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد جلسة الصبح في المحكمة .. أول تعليق من محمد رمضان

رامز جلال
رامز جلال

حرص النجم محمد رمضان، على حضور جلسة معارضته بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، وذلك في الحكم الصادر  بحبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وحاصر الجمهور، محمد رمضان أمام محكمة الجيزة، لالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عقب وصوله وخروجه من المحكمة.

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وقال رمضان، في بيان صحفي: "أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل وواثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة".

وحجزت المحكمة، جلسة معارضة محمد رمضان ليوم 6 مارس للنطق بالحكم.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان طرحه فيديو كليب  أغنية "عربي" على "يوتيوب"، وتعاون فيها معه المغني الكندي ذو الأصل اللبناني مساري، ومغني الراب الأمريكي فيوتشر.

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