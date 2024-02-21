نشرة الفن| وفاة شقيق محمود ياسين.. والنجوم يحضرون عزاء والدة ساندرا نشأت

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، أبرزها وفاة شقيق الفنان محمود ياسين والنجوم في عزاء والدة ساندرا نشأت.

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة عمه، في منشور له منذ قليل عبر حسابه على فيسبوك، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

استقبلت المخرجة ساندرا نشأت واجب العزاء في والدتها مساء اليوم، بحضور إلهام شاهين، ريهام عبد الغفور والإعلامي محمود سعد، ماجد الكدواني وغيرهم.

صرح الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية اليوم، بان النقابه العامه بصدد اقامة حفل تكريم للفريق القانوني للنقابه العامه الساده المستشارين علاء عامر وياسر قنطوش ورامي عادل واحمد مكين واحمد ابو زيد.

استقبل الفنان أحمد سلامة العزاء في حماته ووالدة زوجته مساء اليوم، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم إيهاب فهمي.

قال المخرج مارتن سكورسيزي في تصريحات له على هامش تكريمه في مهرجان برلين السينمائي الدولي، إن السينما لا تموت ولكنها تتطور أو تتحول.