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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| وفاة شقيق محمود ياسين.. والنجوم يحضرون عزاء والدة ساندرا نشأت

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن بموقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، أبرزها وفاة شقيق الفنان محمود ياسين والنجوم في عزاء والدة ساندرا نشأت.

 

يعمل بالتربية والتعليم.. وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة عمه، في منشور له منذ قليل عبر حسابه على فيسبوك، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء. 

 

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

استقبلت المخرجة ساندرا نشأت واجب العزاء في والدتها مساء اليوم، بحضور إلهام شاهين، ريهام عبد الغفور والإعلامي محمود سعد، ماجد الكدواني وغيرهم. 

 

بعد البراءة.. نقابة المهن الموسيقية تكرم الفريق القانوني لـ مصطفى كامل

صرح الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية اليوم، بان النقابه العامه بصدد اقامة حفل تكريم للفريق القانوني للنقابه العامه الساده المستشارين علاء عامر وياسر قنطوش ورامي عادل واحمد مكين واحمد ابو زيد.

 

 

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

استقبل الفنان أحمد سلامة العزاء في حماته ووالدة زوجته مساء اليوم، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم إيهاب فهمي. 

 

 

في ليلة تكريمه بمهرجان برلين.. سكورسيزي: السينما تتطور ولا تموت

قال المخرج مارتن سكورسيزي في تصريحات له على هامش تكريمه في مهرجان برلين السينمائي الدولي، إن السينما لا تموت ولكنها تتطور أو تتحول. 

محمود ياسين الاعلامي محمود سعد الراحل محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين إلهام شاهين

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