عام على إنشاء "الوثائقية".. عصام زكريا: لدينا قناة قوية على مستوى الوطن العربي

أكد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية أن جود قناة متخصصة في الأفلام الوثائقية أمر مهم للغاية.

وقال بمناسبة مرور عام على إطلاق قناة " الوثائقية":" منذ فترة كبيرة وكنا نتمنى وجود قناة تهتم بالأعمال الوثائقية، والأن أصبح لدينا قناة قوية على مستوى الوطن العربي وتقدم أعمالا مميزة، وخلال هذا العام أستطاعت أن تثبت نفسها وقدموا القائمين عليها أعمالا مهمة".

وتابع:" قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حريص على دعم المواهب المصرية الشابة،.وأعلن القطاع منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ينظم ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية، مدتها أربعة أيام، خلال الدورة ال 25 التى ستقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس المقبل، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، والذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.



وتشمل الورشة أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، وسوف يحاضر بها كل من الأسترالى دانييل كاردونى، مدير البرامج والمبادرات فى شركة "Film Independent"، وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، وسيتولى إدارتها المخرج إسلام كمال.

الورشة متاحة لصناع الأفلام الشباب والطلاب ممن هم لديهم فكرة لفيلم وثائقى قصير.

وتقام الورشة بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وشركة "Film Independent" وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

