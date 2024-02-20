قلع الحجر .. ياسمين جمال تروج لأحدث أعمالها

روجت الفنانة ياسمين جمال لأحدث أعمالها الدرامية الجديدة، "قلع الحجر "، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وتدور أحداث المسلسل بصعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة.



أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة



عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين، إخراج حسني صالح.

آخر أعمال ياسمين جمال



والجدير بالذكر آخر أعمال ياسمين جمال مسلسل أم البنات، وشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، منهم: الفنانة سهير رمزي، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، هاجر الشرنوبي، حنان يوسف، صوفيا، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.